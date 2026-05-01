Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, сообщил журналистам, что в тюремном меню ему больше всего не хватало апельсинов и мандаринов.
"Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов", - признался учёный журналистам.
"Но ничего, я восполню. Надеюсь, не опухну", - с улыбкой добавил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.