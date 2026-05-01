Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, сообщил журналистам, что в тюремном меню ему больше всего не хватало апельсинов и мандаринов.

"Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов", - признался учёный журналистам.