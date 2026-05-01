Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 01.05.2026
Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

Бутягин рассказал, что ему очень не хватало апельсинов в польской тюрьме

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкУченый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург после освобождения из польской тюрьмы.
  • В тюремном меню Бутягину больше всего не хватало апельсинов и мандаринов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, сообщил журналистам, что в тюремном меню ему больше всего не хватало апельсинов и мандаринов.
"Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов", - признался учёный журналистам.
"Но ничего, я восполню. Надеюсь, не опухну", - с улыбкой добавил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Санкт-ПетербургПольшаУкраинаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала