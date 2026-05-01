Emirates возобновила регулярное авиасообщение между Петербургом и Дубаем - РИА Новости, 01.05.2026
10:49 01.05.2026 (обновлено: 10:56 01.05.2026)
Emirates возобновила регулярное авиасообщение между Петербургом и Дубаем

Emirates с 1 мая возобновляет авиасообщение между Петербургом и Дубаем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания Emirates с 1 мая 2026 года возобновляет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем.
  • Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновляет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Авиакомпания Emirates с 1 мая 2026 года возобновляет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Регулярные рейсы на этом маршруте были приостановлены 28 февраля.
