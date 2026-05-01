В Петербурге 9 мая пройдут военный парад и шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Военный парад на Дворцовой площади и шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту состоятся в Санкт-Петербурге 9 мая, сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам губернатора, решение о формате празднования было принято по итогам обсуждения с командованием Ленинградского военного округа, ветеранскими организациями и правоохранительными органами.