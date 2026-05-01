В Петербурге 9 мая пройдут военный парад и шествие "Бессмертного полка"
В Петербурге 9 мая пройдут военный парад и шествие "Бессмертного полка"

Беглов: парад на Дворцовой площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут 9 мая

© РИА Новости / Алексей ДаничевВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге 9 мая пройдут военный парад на Дворцовой площади и шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту.
  • Вход на парад будет осуществляться только по приглашениям.
  • Петербуржцы и гости города смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка».
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Военный парад на Дворцовой площади и шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту состоятся в Санкт-Петербурге 9 мая, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту", - сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба.
Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026
Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026
29 апреля, 14:30
По словам губернатора, решение о формате празднования было принято по итогам обсуждения с командованием Ленинградского военного округа, ветеранскими организациями и правоохранительными органами.
Отмечается, что формат проведения мероприятий ко Дню Победы определяется на региональном уровне.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате
10 апреля, 11:56
 
Санкт-Петербург, Александр Беглов, День Победы — 2026, Общество
 
 
