Город-впечатление: как Петербург встретит туристов летом 2026 года

Впереди – майские праздники и летний сезон. Многие туристы для отпуска выбирают поехать в Петербург. Белые ночи, Эрмитаж, прогулки по каналам, парящие над Невой "крылья" Дворцового моста — это классика, ради которой в Санкт-Петербург ездят десятилетиями. Однако все чаще они хотят получить не "открыточное" место, а новые форматы и живые впечатления. Поэтому Северную столицу стремятся трансформировать из города-музея в город-впечатление. Подробнее о том, что уже сегодня делает Санкт-Петербург красочным, технологичным и доступным для всех туристов – в материале РИА Новости.

Город, куда хочется возвращаться

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2025 году город принял 12,5 миллионов гостей. В 2026 году ожидается рост турпотока на 5%. Только за весенние каникулы Петербург посетили 250 тысяч человек. Майские праздники должны принести еще около одного миллиона гостей. При этом индекс возвратности составляет 50%: каждый второй турист приезжает в Петербург снова.

Конечно, такую лояльность нужно подпитывать — именно над этим работают городские власти, создавая новую формулу развития туризма.

"Интерес к городу растет с каждым годом. Мы создаем новые маршруты, формируем событийный календарь, открываем культурные пространства, портал visit-petersburg.ru. Особенно важно, что уровень удовлетворенности поездкой остается высоким. Большинство туристов готовы рекомендовать Петербург друзьям и возвращаться к нам снова – посещать музеи, театры, выставки и вдохновляться атмосферой города", – рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он добавил, что туризм дает ощутимый вклад в экономику Петербурга – в 2025 году он принес более 800 миллиардов рублей.

Рост турпотока — вовсе не случайное везение, а результат системной работы городского правительства по расширении туристических возможностей: от создания креативных кластеров и инклюзивных маршрутов до умных отелей и мультисценарных экскурсий.

Креатив плюс доступность

Главный сюжет летнего Петербурга — про белые ночи, разводные мосты и прогулки по рекам и каналам. Конечно, эти классические бренды никуда не денутся и будут по-прежнему притягивать туристов. Однако в городском туризме появился новый фокус – на впечатления, которые доступны каждому.

"В приоритете – креативность, оригинальность и нишевый маркетинг. Мы расширяем маршрутную сеть под разные целевые аудитории для повышения возвратности, совершенствуем линейку туристских продуктов, активно взаимодействуя с участниками рынка, включая отели, туркомпании и другие сферы туриндустрии", — отмечает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Например, промзоны Петербурга перестают быть мертвыми и превращаются в точки притяжения и вовлекаются в городскую экономику. В ближайших планах – запуск маршрута "Модный квартал", который объединит магазины, музеи и креативные пространства вдоль Большого проспекта Петроградской стороны: "Ленполиграфмаш", Музей петербургского авангарда, Левашовский хлебозавод, Дом мод на Каменноостровском.

В городе уже работают десятки креативных кластеров, которые успели полюбить и петербуржцы, и туристы. Среди них "Севкабель Порт" – бывший цех на берегу Финского залива, "Флигель" на улице Восстания с арт‑объектами и граффити от известного стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсений Пыженков), обновленный Дом радио и другие площадки.

В начале сезона стартовали масштабные работы еще на одном крупном объекте – комплексе "Конюшенное ведомство". После реставрации до 60% площадей отдадут под общественные пространства.

Параллельно в Северной столице развивают технологии гостеприимства. Например, появляются "умные" отели с интеллектуальными системами освещения и смарт-номерами, где гость управляет шторами, климатом и мультимедиа через смартфон. Также открываются небольшие дизайнерские бутик-отели и гостиницы с панорамными видами на Финский залив.

Туризм без границ

Особое внимание городские власти уделяют инклюзивному туризму. Два национальных туристских маршрута — "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" и "Санкт‑Петербург. Новая география" — адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого маршрута разработали по три специальных тура – для гостей с ограничениями по передвижению, слуху и зрению.

Для незрячих и слабовидящих участников доступны программы с тифлокомментированием. В музеях есть тактильные экспонаты — благодаря чему человек может "увидеть" Петербург руками.

Экскурсии для глухих и слабослышащих граждан сопровождают переводчики русского жестового языка. Также работает проект "В Тишине" — это интерактивные прогулки, которые строятся на языке жестов и тактильных ощущениях.

А для маломобильных путешественников подобран специальный транспорт с подъемниками и гостиницы с широкими дверями, поручнями, тревожными кнопками. Используются причалы, включенные в систему "Доступная среда". Все это делает поездки комфортными и безопасными.

Важно, что это не разовая акция, а системный подход: маршруты уже имеют графики заездов на весь 2026 год и полностью готовы к приему туристов.

Современные технологии, такие как VR-очки, радиогиды, и креативный подход делают экскурсионные программы более насыщенными, увлекательными и удобными для восприятия.

Гостям с инвалидностью доступны и инновационные музейные форматы. Например, "Арт-медиация" в Эрмитаже и интерактивные программы в Музее художественного стекла позволяют им быть активными участниками культурного процесса. Так, формат арт-медиации предполагает вовлечение туристов в беседу с экскурсоводами и кураторами выставок.

Выбираем новые маршруты

Сегодня у гостей Петербурга есть богатый выбор, куда отправиться за переделы Невского проспекта. Причем у привычных маршрутов появляются новые сценарии.

Возьмем одно из самых популярных направлений последних лет – Кронштадт. Его посещаемость сопоставима с Петергофом – 5 миллионов человек за 2025 год. А в 2026 году Кронштадт стал победителем в номинации "Туристический город" V национальной туристической премии "Маршрут построен".

Здесь туристам предлагают мультисценарные экскурсии. Например, "Кронштадт Петра Великого" — это классический исторический маршрут для тех, кто впервые оказался на острове Котлин. Для тех, кто уже здесь бывал, будет интересна программа "Нетипичный Кронштадт", где покажут скрытые жемчужины острова, или "Арктические экспедиции" — морской трек по следам Крузенштерна, Беллинсгаузена и других русских мореплавателей.

Форты "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I" — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — проходят реставрацию и интегрируются в живой каркас города. Это не консервация "пыльной старины", а создание современной туристической инфраструктуры с соблюдением всех норм доступности.

Реализация президентского проекта "Остров фортов" запустила масштабную модернизацию в разных сферах жизни Кронштадта и обеспечила сбалансированное социально-экономическое развитие района

"По поручению Президента России Владимира Путина мы реализуем план по глобальному обновлению Кронштадта. Это первая масштабная модернизация острова с петровских времен. Возрожденные и вновь открытые нами достопримечательности привлекают сюда миллионы туристов. Но мы не просто восстанавливаем памятники Кронштадта, а обеспечиваем развитие района в целом. Меняем инженерные системы, делаем современную улично-дорожную сеть, развиваем социальную инфраструктуру", – сказал Александр Беглов.

Экологичный туризм

Петербург – не только культурная столица, в городе и его окрестностях – великолепные возможности для отдыха на природе. Экологический и пляжный туризм набирают популярность у гостей Петербурга. У этих направлений огромный потенциал, поэтому власти активно развивают рекреационную инфраструктуру.

Например, путешественники могут познакомиться с природными достопримечательностями, прогулявшись по обустроенным экотропам. В этом году для любителей природы откроются два новых маршрута: 10-километровая "Жемчужная тропа", которая пройдет от Гладышевского заказника до Линдуловской рощи, и 52-километровый маршрут "Таежный мир".

Кстати, по итогам 2025 года Санкт‑Петербург занял первое место в "зеленом" рейтинге развития туризма, обогнав Москву и Кемеровскую область. Это показатель того, что город справляется с большим турпотоком, не нанося вреда культуре и экологии.

Новая туристская география

Городские власти заботятся и о том, чтобы гостям Петербурга было удобнее и проще сориентироваться в многообразии событий и выбрать для себя самое интересное.

В этом году в Иоанновском равелине Петропавловской крепости открылся флагманский центр Городского туристско‑информационного бюро.

"Теперь гости города могут не только получить всю необходимую справочную информацию, но и узнать о самых интересных событиях, выставках, экскурсиях и маршрутах прямо на территории Петропавловской крепости – одного из знаковых мест нашего города. Такой подход позволяет сделать знакомство с Петербургом более насыщенным, удобным и запоминающимся", – отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Евгений Панкевич.

По его словам, тем, кто уже неоднократно посещал топовые места Северной столицы, хочется чего-то новенького. И тут на помощь приходит развитие нишевых видов туризма. Как раз об этом – проект "Новая туристская география", которым активно пользуются и туроператоры, и туристы.

"Уже есть туристы, которые специально приезжают, чтобы познакомиться с объектами новой туристской географии. Это живой продукт, ведь каждый год появляется что-то новое – открываются музейные и развлекательные пространства, частные выставки", – пояснил Евгений Панкевич.

И, конечно, отличным навигатором для тех, кто планирует поездку в Питер, станет городской портал visit-petersburg.ru, где регулярно сообщают обо всех туристических новинках. В разделе "Сезон премьер" можно следить за театральными и музейными событиями. А для летнего сезона-2026 создан Единый календарь событий Санкт‑Петербурга — это более 500 мероприятий, которые для удобства разбили по направлениям: городская жизнь, фестивали, деловой, культурный, спортивный и детский Петербург.

Помимо этого, с 1 мая на улицы города возвращаются сотрудники мобильной службы помощи туристам "Ask me SPb\Спроси меня Санкт‑Петербург". В 2026 году ежедневно будет работать от 16 до 32 сотрудников на популярных маршрутах.

В проекте участвуют люди разных возрастов, в основном молодежь от 18 до 22 лет, студенты профильных вузов. Также в этом году в службе задействованы два сотрудника "Серебряного возраста".

Работники службы помогут гостям найти дорогу, расскажут о работе транспорта, подскажут что посмотреть и поделятся картой города с указанием достопримечательностей Петербурга, станций метро и адресами павильонов Городского туристско-информационного бюро.

Будущие сотрудники проходят строгий отбор и обучение, где изучают историю Петербурга, информацию о памятниках архитектуры и знаковых местах. Они хорошо ориентируются в городе и говорят на английском языке.

В период работы службы в 2025 году 117 182 туриста обратились за помощью.