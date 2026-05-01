ОАЭ прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, такое решение соответствует стратегии страны в энергетической сфере.

Министр заявил, что решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, а также с учетом международных проектов.