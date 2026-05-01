ОАЭ подложили бомбу замедленного действия под весь мир

Выход ОАЭ грозит полным развалом сделки ОПЕК+. Это окажет серьезное влияние на рынок нефти. Единственное, что негативный эффект стоит ожидать не сейчас, а после того, как будет разблокирован Ормузский пролив и ближневосточные страны смогут в полном объеме беспрепятственно отправлять нефть на экспорт.

ОАЭ неслучайно выбрали именно такой момент для выхода из альянса. Это очень хитрый ход. Выйти из ОПЕК и сделки ОПЕК+ они хотели уже давно, но не могли.

Гайана, Сделка ОПЕК+ породила необоснованные надежды некоторых стран, что альянс теперь всегда будет держать нефтяные цены высокими. Поэтому можно было смело инвестировать даже в проекты с высокой себестоимостью производства. Так сделали США Бразилия , которые не входят в ОПЕК. И ОАЭ тоже пошли по этому пути. На радостях они вложили огромные средства в расширение своих добычных проектов. Но, в отличие от США или Гайаны, Эмираты не могли добывать столько, сколько хотели, и тем самым отбить свои инвестиции, ведь они были связаны обязательствами ОПЕК+.

В 2021 году даже возник открытый конфликт с Саудовской Аравией по поводу квот. Абу-Даби заблокировал сделку, чтобы добиться права добывать больше — 3,8 миллиона баррелей в сутки вместо предлагаемых квотами 3,2 миллиона. Тогда саудиты пошли на компромисс, разрешив добычу 3,5 миллиона баррелей. Но ОАЭ явно затаили обиду. В своих мечтах они грезят выйти на добычу до пяти миллионов баррелей в сутки. Но при членстве в ОПЕК это сделать им было бы сложно.

В 2023 году не только ОАЭ, но и Ирак , а также другие члены альянса были недовольны тем, что им приходится дополнительно снижать добычу, в то время как конкуренты — страны, которые не входят в ОПЕК, выигрывают от этого, увеличивая добычу и занимая все большую долю на мировом рынке. Абу-Даби недовольство затаил и ждал подходящего момента. Не исключено, что и без подстрекательства США тоже не обошлось.

В то же время, возможно, ОАЭ поспешили. ОПЕК только за последний год нарастил квоту на добычи почти на три миллиона баррелей в сутки для всех членов и далее планировал продолжать двигаться в этом направлении, чтобы мягко прийти к тому, когда квоты уже перестали бы играть какую-либо роль на рынке, потому что уже каждый член ОПЕК сможет добывать столько, сколько захочет.

Просто альянс хотел это сделать постепенно, чтобы цены не обрушились на фоне шока и мир не погрузился в новый энергетический кризис. Ведь тогда ОПЕК снова пришлось бы урезать добычу, чтобы поднять со дна цены на благо всего нефтяного сообщества.

Но терпение у ОАЭ лопнуло раньше — и своего рода спусковым крючком, конечно, стало перекрытие Ормузского пролива и проблемы с вывозом нефти с Ближнего Востока . В любой другой ситуации выход Абу-Даби из альянса привел бы к ценовому шоку. Но сейчас этого не произошло — более того, вчера мировые цены на нефть выросли до четырехлетнего максимума на фоне обострения геополитического противостояния США с Ираном . Именно поэтому ОАЭ и выбрали такой момент для выхода из ОПЕК: их решение тонет в куче других проблем.

Загвоздка в том, что это не снимет полностью риски обвала нефтяных цен позже, когда конфликт США и Ирана завершится, а логистика поставок нефти полностью восстановится. Вот тогда "эффект бабочки" от решения ОАЭ может обернуться масштабными и непредсказуемыми последствиями.

Можно выделить три сценария развития событий после разрешения ближневосточного конфликта. Самый легкий по эффекту путь: ОАЭ, несмотря на выход из ОПЕК, продолжат двигаться в координации с альянсом, тогда влияние на стоимость нефти будет минимальным. Нефть вполне может оставаться в районе 100-110 долларов за баррель — и приносить сверхприбыли всем экспортерам.

Но пока в такой сценарий верится с трудом, потому что к разногласиям по квотам с Саудовской Аравией подмешивается еще и политический момент. ОАЭ хотят не просто больше добывать и зарабатывать — они хотят составить конкуренцию саудитам как лидеру в регионе и самим стать таковым. Кооперацию с США, которые преследуют свои цели (администрации Трампа нужно сбить цены на нефть перед выборами), Абу-Даби может считать для себя более выгодной.

Второй (базовый) сценарий: ОАЭ наращивают добычу и вывоз нефти. Другие члены ОПЕК, в частности Ирак и Казахстан , желают аналогичной свободы в объемах добычи, но пока не решаются выйти из ОПЕК открыто. Однако, оставаясь членами альянса, они не станут соблюдать квоты и будут добывать больше. Это дискредитирует дисциплину и влияние ОПЕК и приведет к снижению цен на нефть — не к катастрофическому, но ниже ста долларов, хотя все еще выше 80 долларов. Для большинства нефтяных проектов это довольно рабочий, прибыльный уровень.

Третий сценарий — шоковый. Он предполагает, что вслед за Эмиратами из ОПЕК публично выйдут и другие члены альянса. Если каждый игрок нарастит добычу, то на рынке возникнет перепроизводство предложения, без общего лидера начнутся настоящие ценовые войны, да такого масштаба, которые мир еще не видел. При этом трейдеры моментально заложатся на будущий переизбыток нефти, хотя он еще и не произойдет. Нефть тогда легко может уйти в район 75 долларов за баррель и даже ниже, если рост добычи будет реально агрессивным.

России , конечно, не удастся постоять в сторонке, ведь цены на нефть напрямую влияют на формирование пятой части доходов нашего бюджета.