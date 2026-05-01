Канадскую медалистку Олимпиады дисквалифицировали за допинг
17:04 01.05.2026 (обновлено: 17:10 01.05.2026)
Канадскую медалистку Олимпиады дисквалифицировали за допинг

Легкоатлетку Алишу Ньюман дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бронзовая медалистка Олимпиады 2024 года в прыжках с шестом канадка Алиша Ньюман получила дисквалификацию сроком на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
  • Дисквалификация Алиши Ньюман действует с 3 декабря 2025 года по 2 августа 2027 года, все ее результаты с 23 августа 2025 года аннулированы с лишением медалей, титулов и наград.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бронзовая медалистка летней Олимпиады 2024 года в прыжках с шестом канадка Алиша Ньюман получила дисквалификацию сроком на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
В начале февраля AIU сообщил о временном отстранении Ньюман. Спортсменка нарушила правила о предоставлении информации о местонахождении.
В пятницу AIU объявил о дисквалификации канадки, которая действует с 3 декабря 2025 года по 2 августа 2027 года, и аннулировании всех результатов Ньюман с 23 августа 2025 года с лишением медалей, титулов, наград, очков, призов, призовых денег и гонораров за участие. Канадка признала нарушение и приняла наказание, отказавшись от права на слушание своего дела. Все заинтересованные стороны могут обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ньюман 31 год. Канадка участвовала в Олимпиадах 2016 и 2020 годов и завоевала бронзу на Играх 2024 года в Париже. Ранее она становилась победительницей Игр Содружества 2018 года и бронзовым призером соревнований (2014).
Легкоатлетка нередко входила в топ самых сексуальных спортсменок планеты. Она является моделью OnlyFans — онлайн-платформы, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых.
Также AIU дисквалифицировал чемпионку мира по легкоатлетическому кроссу эфиопскую бегунью Боне Челюке на 3 года (1 год - условно) после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены запрещенные вещества (экзогенные стероиды).
