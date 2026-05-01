22:18 01.05.2026
Программа ЕР должна воплотиться в государственные решения, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
  • Медведев заявил, что народная программа "Единой России" должна воплотиться в государственные решения.
  • Заявление было сделано на пленарной сессии форума "Единая Россия. Есть результат!" в Санкт-Петербурге.
  • Зампред Совбеза подчеркнул необходимость внимательного анализа программы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Народная программа "Единой России" должна воплотиться в государственные решения, заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Выступая на пленарной сессии форума "Единая Россия. Есть результат!" в Санкт-Петербурге, Медведев подчеркнул, что партия должна максимально внимательно относиться к своему программному документу.
«
"Все, что здесь звучало, на мой взгляд, исполнимо. Но даже то, что прозвучало, нужно еще раз проанализировать, потому что после того, как это попадет в наш программный документ, мы все это будем контролировать, да дело даже не в нас, люди будут смотреть. И все, что есть в программе, должно воплотиться в государственные решения", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме Есть результат! в Екатеринбурге. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев
19 февраля, 18:01
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
