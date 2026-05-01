Медведев отметил значение психологической установки для будущих родителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Ключевое значение для появления детей в молодых семьях имеет психологическая установка родителей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
Во время общения с сотрудниками центра Медведев прокомментировал вопрос о повышении рождаемости в молодых семьях.
"Конечно, абсолютное значение для того, чтобы семьи создавались рано и рождались дети рано, имеет сама психологическая установка родителей", - сказал Медведев.
Он отметил, что это чрезвычайно сложная задача. Ее решение в том числе зависит от региональных властей. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в большинстве петербургских вузов есть комната матери и ребенка, также власти оплачивают услуги социальных нянь и создали пункты бесплатного проката дорогостоящих детских наборов.
"Кроме всего прочего, всех призываю вас, конечно, иметь детишек. Потому что правительство Санкт-Петербурга сразу при этом выделяет 200 тысяч рублей. Поэтому рожайте", - сказал Беглов.
"Вот эта последняя фраза - ключевая на самом деле", - ответил Медведев.