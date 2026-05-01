Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал условие для объединения данных частных и госмедучреждений - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 01.05.2026
Медведев назвал условие для объединения данных частных и госмедучреждений

Медведев: данные частных и госмедучреждений можно объединять с согласия пациента

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии Единая Россия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что базы данных частных и государственных медицинских учреждений можно объединять только с согласия пациента.
  • Он отметил необходимость соблюдения правил врачебной тайны.
  • По мнению зампреда Совбеза, единая база данных была бы полезна при оказании экстренной помощи.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Базы данных частных и государственных медицинских учреждений надо объединять только с согласия пациента, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Врач центра спросила их, планируется ли объединение баз данных частных и государственных медучреждений.
«
"Если это делать, на мой взгляд, то нужно соблюсти все правила врачебной тайны… Поэтому это только с согласия пациента должно делаться. И если человек дает такое согласие, тогда эти базы можно слепить", - сказал Медведев во время общения с сотрудниками центра.
Он отметил, что единая база была бы особенно полезна при оказании экстренной помощи, поскольку врач смог бы получить полную информацию об истории болезни пациента.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевТатьяна ГоликоваЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала