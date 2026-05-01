Медведев назвал условие для объединения данных частных и госмедучреждений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Базы данных частных и государственных медицинских учреждений надо объединять только с согласия пациента, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Врач центра спросила их, планируется ли объединение баз данных частных и государственных медучреждений.
«
"Если это делать, на мой взгляд, то нужно соблюсти все правила врачебной тайны… Поэтому это только с согласия пациента должно делаться. И если человек дает такое согласие, тогда эти базы можно слепить", - сказал Медведев во время общения с сотрудниками центра.
Он отметил, что единая база была бы особенно полезна при оказании экстренной помощи, поскольку врач смог бы получить полную информацию об истории болезни пациента.