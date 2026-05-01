Россия не разделяет пессимистических прогнозов Маска по ИИ, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России не разделяют пессимистических прогнозов Илона Маска насчет развития искусственного интеллекта, заявил Медведев.
- Американский миллиардер высказывал опасения, что развитие ИИ может привести к будущему, аналогичному фильму "Терминатор".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. В России не разделяют пессимистических прогнозов американского миллиардера Илона Маска насчет развития искусственного интеллекта, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
Во время общения с сотрудниками центра Медведев отметил, что при постановке медицинского диагноза и искусственный интеллект, и врач могут допустить ошибку. Но точку в этом вопросе, безусловно, ставит человек, подчеркнул Медведев. По его словам, эти два фактора должны друг друга стимулировать.
"Ну, обо всем остальном можно у Илона Маска спросить, потому что у него гораздо более пессимистические прогнозы на сей счет, но мы их не разделяем", - сказал Медведев.
Маск ранее в ходе заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI заявил, что развитие ИИ может привести к будущему, аналогичному фильму "Терминатор", где ИИ привел к уничтожению человечества.