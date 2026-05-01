Россия не разделяет пессимистических прогнозов Маска по ИИ, заявил Медведев

Во время общения с сотрудниками центра Медведев отметил, что при постановке медицинского диагноза и искусственный интеллект, и врач могут допустить ошибку. Но точку в этом вопросе, безусловно, ставит человек, подчеркнул Медведев. По его словам, эти два фактора должны друг друга стимулировать.