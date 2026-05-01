Медведев пошутил, что при цифровизации почерк врачей совсем испортится

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил, что при цифровизации почерк врачей окончательно испортится.
Медведев в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Он назвал цифровизацию в здравоохранении правильной идеей, отметив, что при этом пациент при желании должен иметь возможность получить услуги и в письменной форме.
"Единственное, что я думаю, в конечном счете врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно", - пошутил Медведев во время общения с персоналом центра.