Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
20:17 01.05.2026
Малкин сделал заявление по продолжению карьеры

Малкин заявил о намерении отыграть еще один сезон в НХЛ

© Фото : x.com/nhlЕвгений Малкин
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Евгений Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
  • Малкин готов играть в НХЛ, даже если "Питтсбург Пингвинз" не предложит ему новый контракт.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский нападающий Евгений Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), даже если "Питтсбург Пингвинз" не предложит ему новый контракт.
Сезон-2025/26 является для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".
На вопрос журналистов о том, проведет ли Малкин еще один сезон в НХЛ, даже если "Питтсбург" не предложит ему новый контракт, россиянин ответил: "Да". Он добавил, что понимает возможное наличие других планов у генерального менеджера "Пингвинз" Кайла Дубаса.
«
"Я имею в виду, что я, конечно, хочу играть в НХЛ, но я понимаю, что для Кайла это непросто. Возможно, он хочет влить свежую кровь. Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что, возможно, он хочет новую команду, появление новых лиц. Со своей стороны я хочу отыграть еще один год в НХЛ, я не планирую возвращаться в КХЛ, играть в России. Если не в "Питтсбурге", то, надеюсь, поиграю в другой команде (НХЛ - прим. ред.)", - заявил Малкин в общении со СМИ, видеозапись которого опубликовал журналист Дэн Кингерски в соцсети X.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".
Вчера, 10:49
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала