Малкин сделал заявление по продолжению карьеры

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский нападающий Евгений Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), даже если "Питтсбург Пингвинз" не предложит ему новый контракт.
Сезон-2025/26 является для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".
На вопрос журналистов о том, проведет ли Малкин еще один сезон в НХЛ, даже если "Питтсбург" не предложит ему новый контракт, россиянин ответил: "Да". Он добавил, что понимает возможное наличие других планов у генерального менеджера "Пингвинз" Кайла Дубаса.
«
"Я имею в виду, что я, конечно, хочу играть в НХЛ, но я понимаю, что для Кайла это непросто. Возможно, он хочет влить свежую кровь. Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что, возможно, он хочет новую команду, появление новых лиц. Со своей стороны я хочу отыграть еще один год в НХЛ, я не планирую возвращаться в КХЛ, играть в России. Если не в "Питтсбурге", то, надеюсь, поиграю в другой команде (НХЛ - прим. ред.)", - заявил Малкин в общении со СМИ, видеозапись которого опубликовал журналист Дэн Кингерски в соцсети X.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".