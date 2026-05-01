"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский "Локомотив" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, "Динамо" находится на восьмой позиции с 39 очками.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Московский "Локомотив" вырвал ничью у столичного "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
54’ • Артем Карпукас
24’ • Николас Маричаль
(Бителло)
Столичное дерби, которое прошло в пятницу на домашнем стадионе "Локомотива", завершилось со счетом 1:1. "Динамо" вело в счете, после того как мяч после подачи углового забил Николас Маричаль (24-я минута). "Локомотив" от поражения спас Артем Карпукас (53), для которого этот гол стал первым в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Локомотив" (50 очков) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" (39) располагается на восьмой позиции.
В предпоследнем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику" 10 мая, на следующий день "Динамо" дома сыграет с "Краснодаром".