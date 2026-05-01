"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в РПЛ

21:29 01.05.2026 (обновлено: 21:32 01.05.2026)
"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в столичном дерби в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Локомотив" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, "Динамо" находится на восьмой позиции с 39 очками.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Московский "Локомотив" вырвал ничью у столичного "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Москва
54‎’‎ • Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
24‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Столичное дерби, которое прошло в пятницу на домашнем стадионе "Локомотива", завершилось со счетом 1:1. "Динамо" вело в счете, после того как мяч после подачи углового забил Николас Маричаль (24-я минута). "Локомотив" от поражения спас Артем Карпукас (53), для которого этот гол стал первым в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Локомотив" (50 очков) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" (39) располагается на восьмой позиции.
В предпоследнем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику" 10 мая, на следующий день "Динамо" дома сыграет с "Краснодаром".
ФутболСпортНиколас МаричальАртем КарпукасДинамо МоскваЛокомотив (Москва)БалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
