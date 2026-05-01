Леклер показал лучшее время в практике Гран-при Майами, Ферстаппен - второй

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в единственной сессии свободных заездов на Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.

Позднее в пятницу на автодроме в Майами состоится квалификация к спринтерской гонке. В субботу пройдут спринт и квалификация к воскресной гонке.