Леклер показал лучшее время в практике Гран-при Майами, Ферстаппен - второй - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
20:37 01.05.2026 (обновлено: 20:38 01.05.2026)
Леклер показал лучшее время в практике Гран-при Майами, Ферстаппен - второй

Леклер показал лучший результат в практике Гран-при Майами "Формулы-1"

© пресс-служба команды "Феррари"Пилот "Феррари" Шарль Леклер
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шарль Леклер из «Феррари» показал лучшее время в практике Гран-при Майами.
  • Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял второе место, отстав на 0,297 секунды.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в единственной сессии свободных заездов на Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.
Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 29,310 секунды. Второе время показал четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 0,297 секунды), третьим стал австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри (+0,448).
Позднее в пятницу на автодроме в Майами состоится квалификация к спринтерской гонке. В субботу пройдут спринт и квалификация к воскресной гонке.
Формула-1СпортМакс ФерстаппенШарль ЛеклерФеррариОскар ПиастриМакларен
 
