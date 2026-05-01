Около 300 медиков получили квартиры в Новгородской области, заявил Дронов

21:06 01.05.2026
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Около 300 медиков получили квартиры с 2019 года в Новгородской области, есть денежные выплаты для врачей и фельдшеров при переезде в малые города и села, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что в пятницу работает на форуме "Есть результат" партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. Тема мероприятия - здравоохранение и поддержка семей с детьми. Дронов рассказал на форуме о работе региона в этих сферах. По его словам, вопрос с медицинскими кадрами решается комплексно.
"Врачи, которые приезжают работать в наши малые города и сёла, получают до 1,5 миллионов рублей, фельдшеры — до 750 тысяч. Есть доплаты молодым врачам и выплаты для медсестёр и медбратьев. А также предоставляем служебное жилье востребованным специалистам. С 2019 года квартиры получили около 300 медработников", - сообщил Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что важны и условия работы, поэтому обновляются больницы, оснащаются современным оборудованием и строятся новые объекты. В результате отток кадров удалось остановить. Более того, специалисты приезжают из других регионов. С 2022 года в область удалось привлечь более 760 медицинских работников, добавил Дронов.
Кроме того, губернатор перечислил меры поддержки для семей: при рождении первого ребёнка семья получает выплату до 1 миллиона рублей, третьего — до 1,5 миллионов. Для студенческих семей предусмотрена отдельная выплата в 200 тысяч рублей. По всему региону работают пункты проката вещей для новорожденных, действует Служба личных консультантов беременных.
 
