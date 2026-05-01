Коростелев отдыхает на Мальдивах с лучшей лыжницей России. У них роман?

Единственные российские лыжники, выступавшие в прошлом сезоне на Кубке мира и Олимпиаде, отправились в совместное романтическое путешествие сначала в Париж, а потом на роскошные Мальдивы. Море шампанское, бассейны, фото в купальниках - похоже, что звезды нашего спорта устроили себе не просто дружескую поездку. Неужели они состоят в отношениях?

© Фото : Соцсети Дарьи Непряевой Лыжница Дарья Непряева © Фото : Соцсети Дарьи Непряевой Лыжница Дарья Непряева

Прошлые отношения закончились

В декабре прошлого года Коростелев и Непряева получили нейтральный статус и отправились соревноваться на Кубке мира. Болельщики на протяжении долгих четырех лет ждали возможность увидеть российских лыжников на международной арене. И вот в минувшем сезоне им было за кого поболеть. Савелий и Дарья временами дарили соотечественникам положительные эмоции. Первый даже успех заехать на подиум в рамках Кубка мира в Финляндии, а на Олимпиаде в Милане однажды остановился в шаге от медали.

Наши лыжники при этом привлекали к себе внимание еще и любовными интригами. Перед стартом прошлого сезона Непряева встречалась с коллегой Сергеем Волковым. Казалось, у них все хорошо. Он поддерживал ее и желал удачи на международных стартах, однако ближе к концу сезона поползли слухи, что их отношениям пришел конец, чтобы потом нашло подтверждение. Волков, к слову, довольно быстро пережил разрыв и уже тренируется и целуется в Америке с местной лыжницей Кендалл Крамер.

Вероятно, Непряева тоже долго не грустила. После окончания сезона она стала активно выкладывать фотографии с заслуженного отдыха. Сначала это был Париж, а затем дорогие Мальдивы. Причем Дарья и не думала скрывать, что проводит время там с Коростелевым. Картинки с шампанским из бассейна просто заставляли всех фанатов делать выводы о бурном романе двух звездных лыжников.

© Фото : Соцсети Дарьи Непряевой Лыжница Дарья Непряева © Фото : Соцсети Дарьи Непряевой Лыжница Дарья Непряева

Это уже не слухи?

В социальных сетях Непряева активно подогревала эти слухи, выкладывая фото Савелия без майки и себя в красивых купальниках. Надо быть очень наивным, чтобы не сложить два и два. Официально оба пока не подтверждали свои отношения, но как будто бы и без этого все понятно. Тем более, что множество милых совместных фотографий у них появились еще во время Кубка мира и Олимпийских игр в Милане. Но тогда все еще можно было списать на дружескую поддержку, но отдыхать в обнимку на Мальдивах - нечто другое, согласитесь.

Интересно, что последними отношениями Коростелева до Непряевой был роман с экс-лыжницей Кристиной Шигиной, входившей в структуру Федерации лыжных гонок Татарстана. Тем не менее, там все уже завершилось, так что Савелий был официально свободен для новых приключений. И, судя по всему, нашел их в лице Дарьи. Пара продолжает плескаться на красивых пляжах на Мальдивах и расслабляться перед подготовкой к новому сезону.

