Коростелев отдыхает на Мальдивах с лучшей лыжницей России. У них роман? - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
13:46 01.05.2026 (обновлено: 14:02 01.05.2026)
Коростелев отдыхает на Мальдивах с лучшей лыжницей России. У них роман?

Лыжница Непряева опубликовала фото отдыха на Мальдивах с Коростелевым

Александр Говоров
Единственные российские лыжники, выступавшие в прошлом сезоне на Кубке мира и Олимпиаде, отправились в совместное романтическое путешествие сначала в Париж, а потом на роскошные Мальдивы. Море шампанское, бассейны, фото в купальниках - похоже, что звезды нашего спорта устроили себе не просто дружескую поездку. Неужели они состоят в отношениях?
© Фото : Соцсети Дарьи НепряевойЛыжница Дарья Непряева
Лыжница Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Соцсети Дарьи Непряевой
Лыжница Дарья Непряева

Прошлые отношения закончились

В декабре прошлого года Коростелев и Непряева получили нейтральный статус и отправились соревноваться на Кубке мира. Болельщики на протяжении долгих четырех лет ждали возможность увидеть российских лыжников на международной арене. И вот в минувшем сезоне им было за кого поболеть. Савелий и Дарья временами дарили соотечественникам положительные эмоции. Первый даже успех заехать на подиум в рамках Кубка мира в Финляндии, а на Олимпиаде в Милане однажды остановился в шаге от медали.
Наши лыжники при этом привлекали к себе внимание еще и любовными интригами. Перед стартом прошлого сезона Непряева встречалась с коллегой Сергеем Волковым. Казалось, у них все хорошо. Он поддерживал ее и желал удачи на международных стартах, однако ближе к концу сезона поползли слухи, что их отношениям пришел конец, чтобы потом нашло подтверждение. Волков, к слову, довольно быстро пережил разрыв и уже тренируется и целуется в Америке с местной лыжницей Кендалл Крамер.
Вероятно, Непряева тоже долго не грустила. После окончания сезона она стала активно выкладывать фотографии с заслуженного отдыха. Сначала это был Париж, а затем дорогие Мальдивы. Причем Дарья и не думала скрывать, что проводит время там с Коростелевым. Картинки с шампанским из бассейна просто заставляли всех фанатов делать выводы о бурном романе двух звездных лыжников.
© Фото : Соцсети Дарьи НепряевойЛыжница Дарья Непряева
Лыжница Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Соцсети Дарьи Непряевой
Лыжница Дарья Непряева

Это уже не слухи?

В социальных сетях Непряева активно подогревала эти слухи, выкладывая фото Савелия без майки и себя в красивых купальниках. Надо быть очень наивным, чтобы не сложить два и два. Официально оба пока не подтверждали свои отношения, но как будто бы и без этого все понятно. Тем более, что множество милых совместных фотографий у них появились еще во время Кубка мира и Олимпийских игр в Милане. Но тогда все еще можно было списать на дружескую поддержку, но отдыхать в обнимку на Мальдивах - нечто другое, согласитесь.
Интересно, что последними отношениями Коростелева до Непряевой был роман с экс-лыжницей Кристиной Шигиной, входившей в структуру Федерации лыжных гонок Татарстана. Тем не менее, там все уже завершилось, так что Савелий был официально свободен для новых приключений. И, судя по всему, нашел их в лице Дарьи. Пара продолжает плескаться на красивых пляжах на Мальдивах и расслабляться перед подготовкой к новому сезону.
© Фото : Соцсети Дарьи НепряевойДарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Соцсети Дарьи Непряевой
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
А вот по поводу их продолжения выступления на международной арене пока есть большие вопросы. В FIS обещают дать ответы по нейтральным статусам весной-летом этого года, но с учетом выборов нового главы организация ситуация может развернуться самым непредсказуемым образом. При идеальном стечении обстоятельств сборная России может вернуться на Кубок мира в расширенном составе, а при худшем - не получить ни одного заветного статуса. Но это будет потом, а пока Савелий и Дарья кайфуют и проводят лучший отдых в своей жизни.
