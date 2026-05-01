"Ак Барс" победил "Металлург" и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" дома выиграл у магнитогорского "Металлурга" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Александр Барабанов (35-я минута), Григорий Денисенко (36), Нэйтан Тодд (55) и Дмитрий Яшкин (59). У "Металлурга" отличился Егор Коробкин (46).
Форвард "Ак Барса" Кирилл Семенов сделал результативные передачи на Барабанова и Тодда и продлил свою результативную серию до семи матчей, в которых он набрал 11 очков (2 гола + 9 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Ак Барса". Пятая игра пройдет в Магнитогорске 3 мая.
"Ак Барс" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла челябинский "Трактор" (4-1), а во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).