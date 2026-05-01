Первая женщина-тренер в истории НХЛ покинула штаб "Сиэтла"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первая женщина-тренер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джессика Кэмпбелл покинула тренерский штаб "Сиэтл Кракен" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте лиги.
Отмечается, что Кэмпбелл, которая отвечала в "Кракен" за игру в большинстве, хочет попробовать себя в других тренерских ролях в НХЛ.
"Джессика была важным членом нашего тренерского штаба на протяжении последних четырех лет, она демонстрировала глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы с уважением относимся к ее решению и твердо верим в нее как в тренера в этой лиге", - заявил генеральный менеджер "Сиэтла" Джейсон Боттерилл.
Кэмпбелл 33 года, она вошла в систему "Сиэтла" в 2022 году в качестве помощника Дэна Байлсмы, тренировавшего фарм-клуб "Кракен" "Коачелла Вэлли Файрбердс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 2024 году Байлсма был назначен на пост главного тренера "Кракен". Кэмпбелл вошла в его штаб и продолжила работу после увольнения Байлсмы в апреле 2025-го.