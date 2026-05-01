Первая женщина-тренер в истории НХЛ покинула штаб "Сиэтла" - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
01:43 01.05.2026 (обновлено: 01:45 01.05.2026)
Первая женщина-тренер в истории НХЛ покинула штаб "Сиэтла"

Первая женщина-тренер в истории НХЛ Кэмпбелл покинула штаб "Сиэтла"

© AP Photo / Jason Redmond — Джессика Кэмпбелл
Джессика Кэмпбелл - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Jason Redmond
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая женщина-тренер в истории НХЛ Джессика Кэмпбелл покинула тренерский штаб «Сиэтл Кракен» в связи с истечением срока контракта.
  • Джессика Кэмпбелл хочет попробовать себя в других тренерских ролях в НХЛ.
  • Генеральный менеджер «Сиэтла» Джейсон Боттерилл высоко оценил профессиональные качества Джессики Кэмпбелл и выразил уважение к ее решению.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первая женщина-тренер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джессика Кэмпбелл покинула тренерский штаб "Сиэтл Кракен" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте лиги.
Отмечается, что Кэмпбелл, которая отвечала в "Кракен" за игру в большинстве, хочет попробовать себя в других тренерских ролях в НХЛ.
"Джессика была важным членом нашего тренерского штаба на протяжении последних четырех лет, она демонстрировала глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы с уважением относимся к ее решению и твердо верим в нее как в тренера в этой лиге", - заявил генеральный менеджер "Сиэтла" Джейсон Боттерилл.
Кэмпбелл 33 года, она вошла в систему "Сиэтла" в 2022 году в качестве помощника Дэна Байлсмы, тренировавшего фарм-клуб "Кракен" "Коачелла Вэлли Файрбердс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 2024 году Байлсма был назначен на пост главного тренера "Кракен". Кэмпбелл вошла в его штаб и продолжила работу после увольнения Байлсмы в апреле 2025-го.
