Капризов повторил рекорд XXI века по одному показателю в Кубке Стэнли - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
11:07 01.05.2026 (обновлено: 11:44 01.05.2026)
Капризов повторил рекорд XXI века по одному показателю в Кубке Стэнли

Капризов повторил рекорд Хортона по полезности в серии с "Далласом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд по показателю полезности за серию плей-офф НХЛ среди нападающих.
  • Капризов набрал 9 очков (2 гола + 7 передач) в шести матчах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Даллас Старз» (4-2), его показатель полезности составил «+11».
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов повторил рекорд по показателю полезности за серию плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди нападающих.
Россиянин набрал 9 очков (2 гола + 7 передач) в шести матчах серии первого раунда Кубка Стэнли против "Даллас Старз" (4-2). Его показатель полезности составил "+11", такой же результат показал Натан Хортон, выступая за "Бостон Брюинз" в 2013 году.
В XX веке такого же показателя дважды добивался Уэйн Гретцки (1981, 1985), "+12" был лишь у Терри О'Райлли (1978) и Рика Миддлтона (1983).
Во втором раунде "Миннесота" встретится с победителем регулярного чемпионата "Колорадо Эвеланш".
