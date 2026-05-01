"Это я виновен": Йокич прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф НБА
10:23 01.05.2026 (обновлено: 10:51 01.05.2026)
"Это я виновен": Йокич прокомментировал вылет в первом раунде плей-офф НБА

Центровой "Денвера" Никола Йокич. Архивное фото
  • Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф НБА.
  • «Денвер» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счетом 98:110 и серию первого раунда плей-офф со счетом 2-4.
  • Никола Йокич заявил, что если бы команда была в Сербии, ее бы после такого результата расформировали.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич заявил, что считает себя виноватым в раннем вылете команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и что на его родине в Сербии команду бы после этого разогнали.
В ночь на пятницу "Денвер" проиграл на выезде "Миннесоте Тимбервулвз" (98:110) и проиграл серию первого раунда плей-офф со счетом 2-4. Команда является чемпионом НБА 2023 года.
01 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Миннесота
110 : 98
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я все еще хочу навсегда остаться в "Денвере". Мы просто проиграли в первом раунде. Думаю, сейчас мы очень далеки от борьбы за титул. Честно говоря, не мне решать (какие изменения надо провести). Определенно, если бы мы были в Сербии, нас бы всех уволили. Считаю себя виноватым. Мне нужно было играть лучше. Думаю, я вошел в ритм с третьей игры, но мне нужно было играть намного лучше",- приводит слова Йокича ESPN.
