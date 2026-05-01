23:11 01.05.2026
Гусев объяснил результативность Маричаля в весенней части сезона

Тренер "Динамо" Гусев: наигрываем стандарты, это приносит свои плоды

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что команда наигрывает стандарты и это приносит свои плоды.
В пятницу "Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" (1:1) в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу. У "бело-голубых" мяч после подачи углового забил Николас Маричаль, для которого этот гол стал четвертым в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). Принявший участие в матче сербский защитник "Динамо" Милан Майсторович провел второй матч после долгого перерыва, до апреля он не выходил на поле с сентября 2024 года из-за травмы.
«
"Мы наигрываем стандарты, это приносит свои плоды. Маричаль хорошо играет вверху, у него есть определенная точка, куда надо идти, поэтому и забивает. Майсторовича хотел поменять еще в перерыве, но глобально на своем фланге он ничего не давал делать. Матч показал, что во втором тайме он подустал. Я не обвиняю его, он много пропустил – это хороший защитник. Нам надо, чтобы он набирал кондиции", - сказал Гусев журналистам.
Защитник "бело-голубых" Дмитрий Скопинцев не был заявлен в стартовом составе, но вышел на замену. "Скопинцев больше всех по пробегу набирает, было рискованно ставить его. Это и мышцы, и прочее. Доктора и тренеры смотрят данные, говорят, кто в какой зоне находится и когда нежелательно играть", - добавил Гусев.
Гусев рассказал, как будет выбирать вратаря на матч с "Краснодаром"
Вчера, 23:09
 
ФутболРолан ГусевСпортДмитрий СкопинцевМилан МайсторовичЛокомотив (Москва)Динамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Николас Маричаль
 
