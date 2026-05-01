20:12 01.05.2026
"Ростов" нанес поражение "Локомотиву" в матче МФЛ

"Ростов" нанес поражение "Локомотиву" в матче Молодежной футбольной лиги

© Соцсети сборной России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в матче восьмого тура Молодежной футбольной лиги.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова».
  • В турнирной таблице МФЛ «Ростов» занимает десятое место с 10 очками, а «Локомотив» — четвертое место с 15 баллами.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Ростов" нанес поражение московскому "Локомотиву" в матче восьмого тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Иван Ненашев (10-я минута) и Дмитрий Шанталий (62). Гол гостей на счету Кирилла Комарова (55).
"Ростов", набрав 10 очков, занимает десятое место в турнирной таблице МФЛ, где "Локомотив" с 15 баллами располагается на четвертой строчке.
Результаты других матчей дня:
  • "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) - 1:1;
  • "Факел" (Воронеж) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 2:3;
  • "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Махачкала) - 3:1;
  • "Чертаново" (Москва) - "Нижний Новгород" - 3:2;
  • "Краснодар" - "Спартак" (Москва) - 3:0;
  • ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва) - 3:1;
  • "Родина" (Москва) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 5:1.
