Фицо поблагодарит советских воинов, обеспечивших Словакии 81 год мира

БРАТИСЛАВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что от имени всех словаков в ходе поездки в Москву на День Победы поблагодарит советских воинов, которые обеспечили стране 81 год мира.

"Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного солдата Красной Армии красные гвоздики? Я должен стыдиться этого?... Мы якобы должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии", - сказал Фицо в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале его партии в пятницу.

Он порекомендовал всем критикам его поездки посетить мемориальные захоронения времен Второй мировой войны в Словакии.

"Это были десятки тысяч воинов Красной Армии и Румынской армии, которые пришли на нашу территорию и освобождали (нас - ред.), оставив здесь свои жизни… Рекомендую всем… поехать на "Славин", в Зволен, в Михаловце или на любое военное захоронение и посмотреть на надгробные камни: рожден в 1926 или 1927 году, а уже в 1944 или 1945 году умер. Это были 17-летние, 18-летние, 19-летние молодые люди, которые оставили здесь свои жизни", - заключил Фицо.