Рейтинг@Mail.ru
Фицо поблагодарит советских воинов, обеспечивших Словакии 81 год мира - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 01.05.2026
Фицо поблагодарит советских воинов, обеспечивших Словакии 81 год мира

Фицо заявил, что от имени словаков поблагодарит советских воинов за освобождение

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо заявил, что от имени всех словаков в ходе поездки в Москву на День Победы поблагодарит советских воинов.
  • Он призвал критиков его поездки посетить мемориальные захоронения времен Второй мировой войны в Словакии.
  • Ушаков подтвердил, что Фицо приедет в Россию на празднования в честь Дня Победы.
БРАТИСЛАВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что от имени всех словаков в ходе поездки в Москву на День Победы поблагодарит советских воинов, которые обеспечили стране 81 год мира.
"Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного солдата Красной Армии красные гвоздики? Я должен стыдиться этого?... Мы якобы должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии", - сказал Фицо в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале его партии в пятницу.
Он порекомендовал всем критикам его поездки посетить мемориальные захоронения времен Второй мировой войны в Словакии.
"Это были десятки тысяч воинов Красной Армии и Румынской армии, которые пришли на нашу территорию и освобождали (нас - ред.), оставив здесь свои жизни… Рекомендую всем… поехать на "Славин", в Зволен, в Михаловце или на любое военное захоронение и посмотреть на надгробные камни: рожден в 1926 или 1927 году, а уже в 1944 или 1945 году умер. Это были 17-летние, 18-летние, 19-летние молодые люди, которые оставили здесь свои жизни", - заключил Фицо.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные гости посетят парад в День Победы в Москве. Также он подтвердил, что на празднования в честь Дня Победы в Россию приедет Фицо.
В миреМоскваСловакияРоссияРоберт ФицоЮрий УшаковДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала