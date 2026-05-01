МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ЕС будет повышать градус эскалации в отношении России из-за необдуманной политики, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.
"Военный бред охватит Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен и инфантильную евроэлиту," — написал он.
"Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить Россию, еврократы должны подняться по лестнице эскалации", — предупредил Уотсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.