Проблемы, с которыми США столкнулись в Иране, дали НАТО обильную пищу для размышлений — они-то вовсю планируют войну с Россией. Правда, европейцы пока не могут определиться, начнется она в 2030-м, через пару месяцев или и вовсе уже идет. Оттого, видимо, и спешат извлечь уроки.

Вот и издание Politico совместно с европейскими экспертами старательно проанализировало ход конфликта на Ближнем Востоке и пришло к довольно мрачным для наших соседей выводам.

В статье издание отмечает пять моментов, над которыми европейцам стоит задуматься.

В первую очередь — на Западе ожидают нехватку боеприпасов для ПВО. "США сожгли около половины общего запаса критически важных ракет Patriot, в то время как французские чиновники предупредили, что запасы ракет Aster и MICA (также используемых как средство ПВО) закончатся в первые две недели войны. Производители вооружений, такие как Rheinmetall и MBDA, также указали на растущий спрос и надвигающийся дефицит", — указывают авторы.

Еще одна сложность — проблема завоевания превосходства в воздухе. Соединенные Штаты не смогли вбомбить Иран в поражение, напротив, Тегеран нанес более 5000 ракетных и беспилотных атак по странам Персидского залива, Израилю и американским базам. То есть воздушной мощи самой многочисленной авиации на планете не хватило даже на то, чтобы хотя бы частично обезоружить страну, последние полвека живущую под санкциями. И поэтому Европе, по мнению экспертов, необходимо делать упор на высокоточные ракеты.

Третий момент — слабость флота. Здесь издание указывает на проблемы уже самих европейцев. В качестве примера приводится позорный поход эсминца HMS Dragon. Его Британия отправила охранять свою базу на Кипре. Спустя три недели корабль вынужден был вернуться в порт из-за неисправности систем водоснабжения. А опрошенные изданием эксперты предупреждают, что состояние всего остального британского флота не лучше и на другие европейские страны рассчитывать не приходится.

Помимо этого, авторы предупреждают, что в условиях нынешнего раскола в Североатлантическом альянсе конфликт России с НАТО может быстро превратиться в конфликт России с Европой. И тут нет выхода лучше, отмечается в статье, чем увязать участие европейцев в разблокировке Ормузского пролива с принуждением Дональда Трампа соблюдать приверженность союзническим обязательствам. Вопрос, как европейцы могут помочь с этой самой разблокировкой, авторы не задают. А ведь это задача не из простых — тем более о доблестном европейском флоте они писали несколькими абзацами выше.

Наконец, отмечает издание и роль Украины в возможной войне. На нее возлагают надежды как на фактор, способный обеспечить европейскую безопасность, и вообще, НАТО, по словам авторов, нужен противодроновый пояс вокруг России.

И здесь, конечно, велик соблазн написать, что все эти доводы выглядят складно только на бумаге. Но проблема в том, что даже на бумаге они не выглядят складно. Потому что практически ни один из предлагаемых выводов не имеет даже толики новизны.

Про нехватку ракет для ПВО Украина и ее европейские партнеры плачут едва ли не с первого дня конфликта. Да и, будем честны, не только ПВО. Запад и европейский ВПК проиграли артиллерийское сражение за Украину, и только новинка этого конфликта — дроны, которые именно в зоне СВО продемонстрировали всю собственную вариативность и важность в боевых действиях, — помогла это поражение прикрыть.

Что касается ВМС, то авторы, конечно, могут жаловаться на состояние европейских кораблей, но, думается, даже это вторично. Американский флот топчется у входа в Персидский залив, периодически отходя подальше, потому что в Пентагоне осознают уязвимость кораблей в нынешнем конфликте. Гиперзвуковые ракеты — а их есть у нас — способны наглядно продемонстрировать, чего стоят нынче плавучие крепости даже в идеальном состоянии.

А насчет Украины… Да, это действительно вторая армия на континенте. Но она уже используется Западом против России. Более того, европейцы усиленно продвигают нарратив о том, что решение о начале СВО продемонстрировало "хищническую природу русских" и теперь, дескать, нужно готовиться к худшему: "Путин на этом не остановится".

Но это ложный довод. Европа всегда рассматривала Украину как оружие против России и взращивала украинцев на эту войну. Ушедшие в отставку европейские лидеры откровенно это признают. И конечно, никто и никогда не планировал принимать их ни в НАТО, ни в ЕС. Альянс и сам может не дожить до конца этой войны, ему бы это лето как-то протянуть. А Европе даром не сдалась разрушенная Украина — Мерц уже сейчас буквально носком ботинка отпинывает Киев с дороги.

Европейцы судорожно пытаются готовиться к войне, которую они считают неизбежной, потому что у их границ идет конфликт, ими же спровоцированный. Если бы у тамошних политиков была хотя бы капля здравомыслия, выход из сложившейся ситуации был бы очевиден.