"Не сработает". Мерц жестко ответил на дерзкое требование Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не стоит надеяться на быстрое вступление в ЕС.
- По мнению канцлера, Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока находится в состоянии конфликта, и должна соответствовать строгим критериям, таким как верховенство закона и борьба с коррупцией.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украине не стоит надеяться на быстрое вступление в ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ответ на требование Владимира Зеленского, его слова передает Reuters.
"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года звучит нереалистично", — сказал политик.
В феврале Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.