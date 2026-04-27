Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 27.04.2026 (обновлено: 17:27 27.04.2026)
"Не сработает". Мерц жестко ответил на дерзкое требование Зеленского

Мерц отверг идею быстрого вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не стоит надеяться на быстрое вступление в ЕС.
  • По мнению канцлера, Украина не может претендовать на членство в ЕС, пока находится в состоянии конфликта, и должна соответствовать строгим критериям, таким как верховенство закона и борьба с коррупцией.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украине не стоит надеяться на быстрое вступление в ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ответ на требование Владимира Зеленского, его слова передает Reuters.
Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года звучит нереалистично", — сказал политик.
Канцлер ФРГ отметил, что Киев не может претендовать на членство в союзе, находясь в состоянии конфликта. Он добавил, что страна должна соответствовать строгим критериям, среди которых — верховенство закона и борьба с коррупцией.
В феврале Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В миреУкраинаГерманияКиевФридрих МерцВладимир ЗеленскийЕвросоюзКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала