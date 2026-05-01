"Уже начала": новая выходка фон дер Ляйен возмутила журналиста - РИА Новости, 01.05.2026
05:00 01.05.2026 (обновлено: 06:37 01.05.2026)
"Уже начала": новая выходка фон дер Ляйен возмутила журналиста

Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о влиянии Турции на ЕС

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о якобы влиянии Турции на ЕС, чтобы поддержать агрессивные планы Израиля в отношении Турции.
  • По мнению Боуза, конфронтация с Турцией станет "следующим фронтом после Ирана".
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о якобы влиянии Турции на Евросоюз, чтобы приблизить Тель-Авив к противостоянию с Анкарой, такое мнение в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"Израиль хочет "разобраться" с Турцией, но для этого турки должны сначала выйти из НАТО (или быть изгнанными оттуда). Фон дер Лгунья уже начала приближать Еврорейх к Тель-Авиву по этому вопросу, предупреждая о "турецком влиянии", — написал он.
По мнению Боуза, конфронтация с Турцией станет "следующим фронтом после Ирана".
Глава Еврокомиссии 19 апреля, говоря о расширении Евросоюза, заявила, что он должен охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли якобы оказывать влияние Россия, Турция или Китай. Спецслужб. Позже Bloomberg сообщило, что ЕК пытается оправдаться за спорное высказывание, заявляя, что оно было вырвано из контекста. По словам турецкого источника, впоследствии Анкара сделала запрос в ЕК, желая уточнить, верно ли СМИ передали слова фон дер Ляйен.
В миреУрсула фон дер ЛяйенТурцияТель-АвивАнкара (провинция)Чей БоузЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
