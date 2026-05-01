Макдэвид назвал "Эдмонтон" посредственной командой

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид заявил, что весь год его команда была посредственной с завышенными ожиданиями от сезона, а разочарование было неизбежно.