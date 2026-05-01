Рейтинг@Mail.ru
Макдэвид назвал "Эдмонтон" посредственной командой - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:49 01.05.2026 (обновлено: 11:41 01.05.2026)
Макдэвид назвал "Эдмонтон" посредственной командой

© пресс-служба клуба "Эдмонтон Ойлерз"
© пресс-служба клуба "Эдмонтон Ойлерз"
Хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид в матче НХЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский форвард клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид заявил, что его команда была посредственной весь год.
  • "Эдмонтон" проиграл "Анахайм Дакс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:5 и потерпел поражение в серии со счетом 2-4.
  • Макдэвид завершил плей-офф с 6 очками (1 гол + 5 передач).
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид заявил, что весь год его команда была посредственной с завышенными ожиданиями от сезона, а разочарование было неизбежно.
В ночь на пятницу "Эдмонтон", который является финалистом двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, проиграл "Анахайм Дакс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:5 и потерпел поражение в серии со счетом 2-4.
Хоккеист Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Так было весь год, мы искали стабильность на протяжении всего сезона, но так и не нашли ее в плей-офф. Это тяжело. Мы были посредственной командой весь год. Посредственной командой с завышенными ожиданиями, а когда такое происходит, вы будете разочарованы", - заявил Макдэвид в интервью после матча, видео которого опубликовано на сайте "Эдмонтона".
Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата Макдэвид не отметился результативными действиями и завершил плей-офф с 6 очками (1 гол + 5 передач).
ХоккейСпортКоннор МакдэвидЭдмонтон ОйлерзАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала