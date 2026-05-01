Макдэвид назвал "Эдмонтон" посредственной командой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский форвард клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид заявил, что его команда была посредственной весь год.
- "Эдмонтон" проиграл "Анахайм Дакс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:5 и потерпел поражение в серии со счетом 2-4.
- Макдэвид завершил плей-офф с 6 очками (1 гол + 5 передач).
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид заявил, что весь год его команда была посредственной с завышенными ожиданиями от сезона, а разочарование было неизбежно.
В ночь на пятницу "Эдмонтон", который является финалистом двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, проиграл "Анахайм Дакс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:5 и потерпел поражение в серии со счетом 2-4.
"Так было весь год, мы искали стабильность на протяжении всего сезона, но так и не нашли ее в плей-офф. Это тяжело. Мы были посредственной командой весь год. Посредственной командой с завышенными ожиданиями, а когда такое происходит, вы будете разочарованы", - заявил Макдэвид в интервью после матча, видео которого опубликовано на сайте "Эдмонтона".
Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата Макдэвид не отметился результативными действиями и завершил плей-офф с 6 очками (1 гол + 5 передач).
