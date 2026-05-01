Российская дзюдоистка Мухина выиграла турнир Большого шлема
17:42 01.05.2026 (обновлено: 17:43 01.05.2026)
Российская дзюдоистка Мухина выиграла турнир Большого шлема

Россиянка Ольга Мухина завоевала золото на турнире Большого шлема в Душанбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Душанбе.
  • Наталья Елкина из России взяла бронзу в весовой категории до 57 кг.
  • Россияне Яго Абуладзе и Герман Кобец выиграли бронзовые медали среди мужчин в весовой категории до 66 кг.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российская дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.
В финале весовой категории до 57 кг Мухина одержала победу над представительницей Монголии Ариунзаей Тербиш. Россиянка Наталья Елкина взяла бронзу в данной весовой категории, одержав победу в схватке за третье место над француженкой Хлоей Девиктор.
Среди мужчин в весовой категории до 66 кг бронзовые медали выиграли россияне Яго Абуладзе, который взял верх над украинцем Вадимом Черновым, и Герман Кобец, одолевший представителя Азербайджана Низами Имранова.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.
