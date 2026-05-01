"Динамо" обыгрывает "Локомотив" после первого тайма матча РПЛ

20:23 01.05.2026 (обновлено: 20:24 01.05.2026)
"Динамо" обыгрывает "Локомотив" со счетом 1:0 после первого тайма матча РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» ведет в счете в матче против «Локомотива» в рамках 28-го тура РПЛ.
  • Единственный мяч в первом тайме забил Николас Маричаль на 24-й минуте после подачи углового.
  • На 22-й минуте произошла вынужденная замена у «Локомотива» из-за повреждения мексиканского защитника Сесара Монтеса.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" после первого тайма ведет в счете в столичном дерби против "Локомотива" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Москва
54‎’‎ • Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
24‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит в пятницу на домашнем стадионе "Локомотива", "Динамо" обыгрывает железнодорожников со счетом 1:0. Единственный мяч в первой половине встречи забил Николас Маричаль на 24-й минуте после подачи углового.
На 22-й минуте вынужденная замена потребовалась мексиканскому защитнику железнодорожников Сесару Монтесу, получившему повреждение в борьбе за мяч с Константином Тюкавиным.
Перед 28-м туром "Локомотив" (49 очков) занимал третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" (38) располагалось на восьмой строчке.
ФутболСпортНиколас МаричальСесар Монтес (24.02.1997)Константин ТюкавинДинамо МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
