В Дагестане три человека погибли в ДТП с грузовиком

МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении "Нивы" и грузовика на федеральной автодороге в Дагестане, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло 1 мая около 18.20 мск на трассе "Астрахань-Махачкала" в Кизлярском районе Дагестана.
"По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Лада Нива"… выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo FH12 под управлением 51-летнего жителя Буйнакского района. В результате аварии водитель "Лада Нива" и двое его пассажиров… погибли на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все трое погибших - жители Кизлярского района.