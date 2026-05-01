21:56 01.05.2026
В Дагестане три человека погибли в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане на трассе "Астрахань — Махачкала" в Кизлярском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Нива" и грузовика Volvo FH12.
  • В результате аварии погибли водитель "Нивы" и двое его пассажиров, все они жители Кизлярского района.
МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении "Нивы" и грузовика на федеральной автодороге в Дагестане, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло 1 мая около 18.20 мск на трассе "Астрахань-Махачкала" в Кизлярском районе Дагестана.
"По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Лада Нива"… выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo FH12 под управлением 51-летнего жителя Буйнакского района. В результате аварии водитель "Лада Нива" и двое его пассажиров… погибли на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все трое погибших - жители Кизлярского района.
ПроисшествияРеспублика ДагестанКизлярский районБуйнакский районVolvo AB
 
 
