Сын норвежских дипломатов, уличенных в связях с Эпштейном, покончил с собой
23:58 01.05.2026
Сын норвежских дипломатов, уличенных в связях с Эпштейном, покончил с собой

© AP Photo / Jon Elswick — Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын пары бывших норвежских дипломатов Моны Юуль и Терье Реда-Ларсена покончил жизнь самоубийством.
  • Мона Юуль ушла в отставку с должности посла на фоне расследования ее связей с финансистом Джеффри Эпштейном, а вскоре было объявлено о начале расследования в отношении Юуль и Реда-Ларсена.
  • Незадолго до своей смерти Эпштейн завещал детям Ред-Ларсена и Юуль 10 миллионов долларов, но они не получили этих денег.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сын пары бывших норвежских дипломатов Моны Юуль и Терье Реда-Ларсена, находящихся под расследованием из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, покончил жизнь самоубийством, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на адвокатов пары Томаса Скьельбреда и Джона Кристиана Элдена.
В начале февраля норвежский МИД заявил, что Юуль ушла в отставку с должности посла на фоне расследования ее связей с Эпштейном. Вскоре было объявлено о начале расследования в отношении Юуль и Ред-Ларсена из-за их связей с финансистом: Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.
"Терье Ред-Ларсен и Мона Юуль лишились сына", - цитирует издание заявление адвокатов.
По их словам, 25-летний молодой человек покончил с собой.
Как пишет VG, незадолго до своей смерти Эпштейн завещал детям Ред-Ларсена и Юуль 10 миллионов долларов. Они не получали этих денег, а семья заявляла, что узнала о завещании только из СМИ.
