В Новосибирской области в городе Искитим произошел пожар в ТЦ

- В городе Искитим Новосибирской области произошел пожар в торговом центре "Апельсин".
- Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров, возгорание локализовали.
- В ликвидации пламени задействовали более 80 человек и 27 единиц техники.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в ТЦ в городе Искитим Новосибирской области, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре "Апельсин" по адресу улица Ленинградская, 19а. По оперативным данным, огонь перешел на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что более 80 человек и 27 единиц техники задействованы в ликвидации пожара. На месте развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи воды следует пожарный поезд.
Информация о пострадавших не поступала.