В Новосибирской области в городе Искитим произошел пожар в ТЦ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в ТЦ в городе Искитим Новосибирской области, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В пресс-службе отметили, что более 80 человек и 27 единиц техники задействованы в ликвидации пожара. На месте развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи воды следует пожарный поезд.