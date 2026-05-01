22:40 01.05.2026 (обновлено: 22:48 01.05.2026)
В Новосибирской области в городе Искитим произошел пожар в ТЦ

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Искитим Новосибирской области произошел пожар в торговом центре "Апельсин".
  • Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров, возгорание локализовали.
  • В ликвидации пламени задействовали более 80 человек и 27 единиц техники.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в ТЦ в городе Искитим Новосибирской области, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В городе Искитим произошло возгорание в торговом центре "Апельсин" по адресу улица Ленинградская, 19а. По оперативным данным, огонь перешел на кровлю, происходит интенсивное горение внутри здания. По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что более 80 человек и 27 единиц техники задействованы в ликвидации пожара. На месте развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи воды следует пожарный поезд.
Информация о пострадавших не поступала.
