Российские синхронистки завоевали серебро на третьем этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай).

Россиянки получили за свое выступление 296,9358 балла. Первое место заняли китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь (308,2983 балла), третье - японки Моэ Хига и Томока Сато (286,2075)

Другой российский дуэт Кристина Чеханова/Анастасия Сидорина стал седьмым, набрав 258,8609 балла.