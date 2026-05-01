12:56 01.05.2026 (обновлено: 15:17 01.05.2026)
Российские синхронистки завоевали серебро на третьем этапе Кубка мира

Черезова и Герасимова завоевали серебро в технической программе на этапе КМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане.
  • Первый этап соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане выиграли китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь, третий — японки Моэ Хига и Томока Сато.
  • Российский дуэт Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина занял седьмое место.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Сиане (Китай).
Россиянки получили за свое выступление 296,9358 балла. Первое место заняли китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь (308,2983 балла), третье - японки Моэ Хига и Томока Сато (286,2075)
Другой российский дуэт Кристина Чеханова/Анастасия Сидорина стал седьмым, набрав 258,8609 балла.
Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.
