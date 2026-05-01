С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд, на которым ехал учёный, прибыл на Московский вокзал в 07.00 мск. Бутягина встречала его жена.
Как рассказал Бутягин РИА Новости, с вокзала он отправится к себе домой, затем навестить родных.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.