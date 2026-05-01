"Такое убивает футбол": Батраков раскритиковал судейство в дерби - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
23:03 01.05.2026
"Такое убивает футбол": Батраков раскритиковал судейство в дерби

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил журналистам, что судейство, как в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", убивает футбол.
"Локомотив" в пятницу дома сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1. Главным арбитром матча был Евгений Кукуляк. Батраков получил желтую карточку.
«
"Обсуждал с арбитром после матча желтую карточку. Он ответил, что я коснулся соперника. Хотя я два раза хотел встать, соперник меня блокировал. Рядом стоит боковой, который молчит. А мне дают непонятную желтую. Мне показалось, что второй тайм мог быть интереснее для зрителей, если бы арбитр не разбивал игру на какие-то моменты. Любое касание или падение игроков "Динамо" - он сразу свистел. Мне это непонятно, это убивает футбол", - сказал Батраков.
ФутболСпортАлексей БатраковДинамо МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
