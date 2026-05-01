Футболисту "Локомотива" понравилось судейство в матче с "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев похвалил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо".
54’ • Артем Карпукас
24’ • Николас Маричаль
(Бителло)
"Интересная игра. Обоюдоострая - мы хотели, они хотели. Болельщикам понравилась, думаю. Постараемся выиграть оставшиеся две игры", - заявил Бакаев журналистам.
Футболист "Локомотива" отметил, что главный тренер команды Михаил Галактионов настраивает команду на агрессивный стиль игры, что обычно приводит к частым предупреждениям. В игре с "Динамо" железнодорожники получили две желтые карточки.
"Михаил Михайлович всегда требует играть агрессивно. Это наш стиль. Из-за этого у нас и карточки. Буду надеяться, что судьи будут давать играть, а не желтые за все подряд. Сегодня хорошо отсудили, судья очень нравится", - отметил Бакаев.