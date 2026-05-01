Футболисту "Локомотива" понравилось судейство в матче с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:07 01.05.2026 (обновлено: 23:08 01.05.2026)
Футболисту "Локомотива" понравилось судейство в матче с "Динамо"

Бакаев заявил, что ему понравилось судейство в матче "Локомотива" с "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Зелимхан Бакаев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев похвалил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 28-го тура РПЛ против "Динамо".
  • "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1.
  • Бакаев отметил, что главный тренер команды Михаил Галактионов настраивает команду на агрессивный стиль игры, из-за которого "Локомотив" получает предупреждения, и выразил надежду на то, что судьи будут давать играть, а не показывать желтые карточки за все подряд.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев похвалил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо".
"Локомотив" в пятницу дома сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Москва
54‎’‎ • Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
24‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интересная игра. Обоюдоострая - мы хотели, они хотели. Болельщикам понравилась, думаю. Постараемся выиграть оставшиеся две игры", - заявил Бакаев журналистам.
Футболист "Локомотива" отметил, что главный тренер команды Михаил Галактионов настраивает команду на агрессивный стиль игры, что обычно приводит к частым предупреждениям. В игре с "Динамо" железнодорожники получили две желтые карточки.
"Михаил Михайлович всегда требует играть агрессивно. Это наш стиль. Из-за этого у нас и карточки. Буду надеяться, что судьи будут давать играть, а не желтые за все подряд. Сегодня хорошо отсудили, судья очень нравится", - отметил Бакаев.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
