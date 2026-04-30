Зверев вышел в полуфинал "Мастерса"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинале посеянный под вторым номером Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли (10-й номер посева) со счетом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
В полуфинале соперником Зверева станет бельгиец Александр Блокс.
Фис вышел в полуфинал "Мастерса" в Мадриде
