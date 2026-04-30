12:37 30.04.2026 (обновлено: 20:49 30.04.2026)
Ослик Жорик из Московского зоопарка подружился с гигантскими выдрами

© Московский зоопаркОслик Жорик у вольера с гигантскими выдрами. Кадр видео
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ослик Жорик из Московского зоопарка познакомился с гигантскими выдрами, сообщили в Telegram-канале зоосада.
Там опубликовали видео, на котором осел приближается к вольеру гигантских выдр. Они с интересом рассматривают животное и подпрыгивают перед стеклянной стенкой вольера.
"Во время утренней прогулки Жорика по зоопарку случилось кое-что удивительное. Наш ослик очень заинтересовал гигантских выдр. Жорик ненадолго остановился у их вольера, и вся банда выдр мгновенно выбежала к стеклу. С ярким любопытством они пытались понять, что же за чудесный зверь перед ними", — говорится в публикации.

История копытного из Московского зоопарка весьма незаурядна. Ранее Жорик перевозил снаряды на фронте СВО, помогая бойцам 1430-го гвардейского мотострелкового полка, сформированного осенью 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Московской области. При передислокации военные не смогли забрать с собой животное, поэтому в сентябре 2025-го ослик отправился на адаптацию в филиал Московского зоопарка — зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Спустя два с лишним месяца он поселился в столице.
