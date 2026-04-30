Пашинян заявил, что ждет на саммите в Ереване Зеленского - РИА Новости, 30.04.2026
13:32 30.04.2026 (обновлено: 18:54 30.04.2026)
ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ждет на саммит Европейского политического сообщества в Ереване среди прочих гостей и Владимира Зеленского.
В ходе брифинга Пашинян заявил, что ждет "всех членов Европейского политического сообщества", в том числе Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Зеленский устроил истерику после слов Вэнса об Украине
29 апреля, 23:00
Позднее первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Светлана Журова прокомментировала возможную встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване.
"Они - суверенные государства. Если у них есть о чем поговорить неожиданно, то они имеют право на это. Как мы можем на это реагировать? Запрещать им или еще что-то? Так они встретятся на других площадках. Тут хотя бы официально", - сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит АрменияЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Заколдовал Зеленский": в ЕС набросились на Стубба после слов об Украине
Вчера, 05:51
 
