Под Харьковом в тылу убили инструктора ВСУ, обвиненного в пытках

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инструктор ВСУ Александр Скоморох, неоднократно обвинявшийся в пытках подчиненных, убит в тыловом районе под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Сообщения о пытках в ВСУ появляются регулярно. Так, в апреле РИА Новости сообщали в силовых структурах, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены.