Под Харьковом в тылу убили инструктора ВСУ, обвиненного в пытках

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инструктор ВСУ Александр Скоморох, неоднократно обвинявшийся в пытках подчиненных, убит в тыловом районе под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В тыловом населенном пункте Верхняя Роганка Харьковской области был убит инструктор ВСУ Александр Скоморох, который ранее неоднократно обвинялся в пытках подчиненного личного состава", - сообщил собеседник агентства.
Сообщения о пытках в ВСУ появляются регулярно. Так, в апреле РИА Новости сообщали в силовых структурах, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены.
Выяснилось, что украинский инструктор-убийца этого полка с позывным "Апрель" оборудовал братскую могилу для мобилизованных в ВСУ прямо на полигоне. Позже было установлено, что позывной "Апрель" принадлежит уголовнику из Полтавской области Александру Сушичу.