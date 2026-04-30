Командование ВСУ бросило в штурм под Сумами ремонтный батальон
Специальная военная операция на Украине
21:22 30.04.2026
Командование ВСУ бросило в штурм под Сумами ремонтный батальон

Форма украинского военного. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ бросило в штурм под Сумами ремонтный батальон.
  • Это была попытка сдержать продвижение российских войск в районах Новодмитровки и Таратутино.
  • Ремонтный батальон практически в полном составе был уничтожен в ходе боевых действий и сегодня числится пропавшим без вести.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Командование ВСУ бросило в штурм под Сумами ремонтный батальон для стабилизации фронта, он почти полностью был разбит, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 14-го армейского корпуса ВСУ перевело в штурмовые подразделения военнослужащих 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, это была попытка сдержать продвижение российских войск в районах уже освобожденной Новодмитровки и Таратутино (Краснопольский район Сумской области).
"Прикомандированные к бригаде территориальной обороны техники ВСУ практически в полном составе были уничтожены в ходе боевых действий и сегодня числятся пропавшими без вести", - рассказал собеседник.
ВС России заняли село, входящее в систему укреплений ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине. Сумы. Сумская область. Вооруженные силы Украины
 
 
