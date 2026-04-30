ВСУ, вероятно, тестируют европейскую альтернативу Starlink, заявил Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:33 30.04.2026
ВСУ, вероятно, тестируют европейскую альтернативу Starlink, заявил Марочко

Марочко: ВСУ, вероятно, уже тестируют европейскую альтернативу Starlink

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ, предположительно, начали тестировать европейскую альтернативу Starlink.
  • В сбитых обломках украинских БПЛА обнаружено изменение системы навигации и связи.
ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ, предположительно, уже начали тестировать европейскую альтернативу Starlink, об этом говорят сбитые обломки украинских БПЛА, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Предположительно, украинские боевики уже тестируют систему низкоорбитальной группировки спутников связи Европейского союза IRIS 2, которая может стать альтернативой Starlink", - рассказал Марочко агентству.
По его словам, при исследовании одного из сбитых БПЛА ВСУ было установлено, что в нем изменена система навигации и связи.
В марте 2025 года представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что ЕС разрабатывает аналог системы связи Starlink. К 2030 году Европа может предоставить Украине аналог спутниковой интернет-связи от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX в случае ее отключения. IRIS 2 значительно меньше по количеству спутников, чем Starlink. По данным на декабрь 2024 года, группировка Starlink от SpaceX насчитывала около 7000 спутников, а IRIS 2 - 290.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
