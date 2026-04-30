ВСУ, вероятно, тестируют европейскую альтернативу Starlink, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ, предположительно, уже начали тестировать европейскую альтернативу Starlink, об этом говорят сбитые обломки украинских БПЛА, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Предположительно, украинские боевики уже тестируют систему низкоорбитальной группировки спутников связи Европейского союза IRIS 2, которая может стать альтернативой Starlink", - рассказал Марочко агентству.
По его словам, при исследовании одного из сбитых БПЛА ВСУ было установлено, что в нем изменена система навигации и связи.
В марте 2025 года представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что ЕС разрабатывает аналог системы связи Starlink. К 2030 году Европа может предоставить Украине аналог спутниковой интернет-связи от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX в случае ее отключения. IRIS 2 значительно меньше по количеству спутников, чем Starlink. По данным на декабрь 2024 года, группировка Starlink от SpaceX насчитывала около 7000 спутников, а IRIS 2 - 290.
