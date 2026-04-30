Замглавы МИД обсудил с представителями Омана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в ходе поездки в Оман обсудил с высокопоставленными чиновниками султаната развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в четверг в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Значительное внимание уделено обсуждению ключевых аспектов международной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку вокруг Ирана и в зоне Персидского залива, палестино-израильский конфликт, ситуацию в Йемене и акватории Красного моря, Ливане и Сирии", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Стороны подчеркнули важность консолидации усилий, в том числе в ООН, для поиска компромисса и политико-дипломатического урегулирования кризисов в регионе.
Чиновники также обсудили традиционно дружественные отношения России и Омана, углубление торгово-экономического сотрудничества и культурных связей.