Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с представителями Омана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 30.04.2026
Замглавы МИД обсудил с представителями Омана ситуацию на Ближнем Востоке

Борисенко обсудил с оманскими чиновниками обстановку на Ближнем Востоке

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Георгий Борисенко посетил Оман и провел встречи с высокопоставленными чиновниками.
  • Обсуждались ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая обстановку вокруг Ирана и в зоне Персидского залива, палестино-израильский конфликт и ситуацию в ряде стран Ближнего Востока.
  • Стороны подчеркнули важность консолидации усилий для поиска компромисса и политико-дипломатического урегулирования кризисов в регионе.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в ходе поездки в Оман обсудил с высокопоставленными чиновниками султаната развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в четверг в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе рабочей поездки в Оман Борисенко встретился с главой МИД султаната Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, генсеком Совета национальной безопасности страны Идрисом Аль-Кинди, замглавы МИД по политическим вопросам.
"Значительное внимание уделено обсуждению ключевых аспектов международной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку вокруг Ирана и в зоне Персидского залива, палестино-израильский конфликт, ситуацию в Йемене и акватории Красного моря, Ливане и Сирии", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Стороны подчеркнули важность консолидации усилий, в том числе в ООН, для поиска компромисса и политико-дипломатического урегулирования кризисов в регионе.
Чиновники также обсудили традиционно дружественные отношения России и Омана, углубление торгово-экономического сотрудничества и культурных связей.
Американские военные перед посадкой в самолет - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СМИ: американским военным на Ближнем Востоке начали угрожать в мессенджерах
28 апреля, 17:39
 
В миреРоссияОманГеоргий БорисенкоБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала