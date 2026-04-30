Замглавы МИД обсудил с представителями Омана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в ходе поездки в Оман обсудил с высокопоставленными чиновниками султаната развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в четверг в российском внешнеполитическом ведомстве.