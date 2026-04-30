"Корабелка" вышла в полуфинал Кубка России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Петербургская "Корабелка" стала участницей полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд.
Встреча группы A "Финала шести", который проходит в Москве, завершилась со счетом 3-2 (25:22, 21:25, 25:23, 22:25, 15:8) в пользу казанского клуба.
"Корабелка" завершила групповой этап на первом месте в таблице группы, опередив конкурентов благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных сетов, и вышла в полуфинал Кубка России. Второе место заняла екатеринбургская "Уралочка-НТМК", третье - действующие чемпионки страны казанское "Динамо".
В полуфиналах 2 мая "Корабелка" сыграет с уступившей командой в матче между "Заречьем-Одинцовым" и московским "Динамо", который пройдет позднее в четверг, а "Уралочка-НТМК" - с победителем этого противостояния. 3 мая пройдут встречи за бронзу и золото.