Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:32 30.04.2026 (обновлено: 18:51 30.04.2026)
"Корабелка" вышла в полуфинал Кубка России

Волейболистки "Корабелки" вышли в полуфинал КР, проиграв казанскому "Динамо"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Петербургская "Корабелка" стала участницей полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд.
Встреча группы A "Финала шести", который проходит в Москве, завершилась со счетом 3-2 (25:22, 21:25, 25:23, 22:25, 15:8) в пользу казанского клуба.
"Корабелка" завершила групповой этап на первом месте в таблице группы, опередив конкурентов благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных сетов, и вышла в полуфинал Кубка России. Второе место заняла екатеринбургская "Уралочка-НТМК", третье - действующие чемпионки страны казанское "Динамо".
В полуфиналах 2 мая "Корабелка" сыграет с уступившей командой в матче между "Заречьем-Одинцовым" и московским "Динамо", который пройдет позднее в четверг, а "Уралочка-НТМК" - с победителем этого противостояния. 3 мая пройдут встречи за бронзу и золото.
Виктория Буркова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово" обыграли "Тулицу" в Кубке России
29 апреля, 20:28
 
ВолейболСпортКорабелкаУралочка-НТМКМоскваДинамо (Москва)Кубок России по волейболу среди женщин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала