09:32 30.04.2026 (обновлено: 11:21 30.04.2026)
Первый в карьере хет-трик Дорофеева в Кубке Стэнли помог "Вегасу" победить

"Вегас Голден Найтс" обыграл "Юту Маммот" в матче серии плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Вегас Голден Найтс" обыграл "Юту Маммот" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:4 во втором овертайме.
  • Хет-трик Павла Дорофеева помог одержать победу.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вегаса".
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" во втором овертайме обыграл "Юту Маммот" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. У победителей хет-триком отметился Павел Дорофеев (20, 36 и 60-я минуты), еще по голу на счету Ши Теодора (38) и Бретта Хаудена (86). В составе гостей шайбы забросили Джон Марино (18), Лоусон Крауз (31), Дилан Гюнтер (46) и Майкл Карконе (53).
Дорофеев впервые в карьере отметился хет-триком в розыгрыше Кубка Стэнли и стал четвертым игроком с подобным достижением в истории клуба. Теперь на счету россиянина четыре шайбы в пяти матчах текущего плей-офф. Форвард был признан второй звездой встречи. У "Юты" четвертый голевой пас в серии отдал защитник Михаил Сергачев.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вегаса". Следующий матч пройдет 1 мая в Солт-Лейк-Сити.
В регулярном чемпионате "Вегас" стал первым в Тихоокеанском дивизионе, "Юта" заняла четвертое место в Центральном дивизионе.
ХоккейСпортШи ТеодорБретт ХауденДжон МариноВегас Голден НайтсЮта МаммотНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
