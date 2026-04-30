МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мужчина на велосипеде обстрелял из автомата полицейского и сотрудников военкомата на Западной Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Ровненской области в селе Верба мужчина на велосипеде с автоматом обстрелял сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине - ред.) и полицейского, которые получили ранения различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентства.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.