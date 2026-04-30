Рейтинг@Mail.ru
На Украине инструктор военкомата помогал за деньги избежать мобилизации
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 30.04.2026
На Украине инструктор военкомата помогал за деньги избежать мобилизации

Инструктор военкомата на Украине помогал за деньги избежать мобилизации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструктор военкомата на Украине с сообщниками помогал военнообязанным за деньги избежать мобилизации в ВСУ.
  • Среди услуг были аннулирование повесток, снятие лиц с розыска и оформление фиктивного бронирования через предприятие — стоимость услуг составляла от 1,5 до 10 тысяч долларов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инструктор военкомата на Украине с сообщниками помогали военнообязанным за деньги избежать мобилизации в ВСУ, сообщили в прокуратуре Киевской области.
"Разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации. По данным следствия, участники схемы наладили незаконный "сервис", который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
По информации ведомства, организовали схему инструктор одного из отделов Белоцерковского военкомата и его бывший коллега, который проходит службу в Черниговской области. К схеме они привлекли заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Последний, по данным правоохранителей, фиктивно трудоустраивал военнообязанных для получения брони от мобилизации.
"Среди их услуг были: аннулирование повесток - стоимость 1,5-2 тысячи долларов, снятие лиц с розыска - 5 тысяч долларов, оформление фиктивного бронирования через предприятие, которое имеет статус критически важного - 7-10 тысяч долларов", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала