На Украине инструктор военкомата помогал за деньги избежать мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Инструктор военкомата на Украине с сообщниками помогал военнообязанным за деньги избежать мобилизации в ВСУ.

Среди услуг были аннулирование повесток, снятие лиц с розыска и оформление фиктивного бронирования через предприятие — стоимость услуг составляла от 1,5 до 10 тысяч долларов.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инструктор военкомата на Украине с сообщниками помогали военнообязанным за деньги избежать мобилизации в ВСУ, сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации. По данным следствия, участники схемы наладили незаконный "сервис", который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

По информации ведомства, организовали схему инструктор одного из отделов Белоцерковского военкомата и его бывший коллега, который проходит службу в Черниговской области . К схеме они привлекли заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Последний, по данным правоохранителей, фиктивно трудоустраивал военнообязанных для получения брони от мобилизации.

"Среди их услуг были: аннулирование повесток - стоимость 1,5-2 тысячи долларов, снятие лиц с розыска - 5 тысяч долларов, оформление фиктивного бронирования через предприятие, которое имеет статус критически важного - 7-10 тысяч долларов", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки. Им грозит до 10 лет лишения свободы.