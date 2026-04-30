На Украине инструктор военкомата помогал за деньги избежать мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инструктор военкомата на Украине с сообщниками помогал военнообязанным за деньги избежать мобилизации в ВСУ.
- Среди услуг были аннулирование повесток, снятие лиц с розыска и оформление фиктивного бронирования через предприятие — стоимость услуг составляла от 1,5 до 10 тысяч долларов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инструктор военкомата на Украине с сообщниками помогали военнообязанным за деньги избежать мобилизации в ВСУ, сообщили в прокуратуре Киевской области.
"Разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации. По данным следствия, участники схемы наладили незаконный "сервис", который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
По информации ведомства, организовали схему инструктор одного из отделов Белоцерковского военкомата и его бывший коллега, который проходит службу в Черниговской области. К схеме они привлекли заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Последний, по данным правоохранителей, фиктивно трудоустраивал военнообязанных для получения брони от мобилизации.
"Среди их услуг были: аннулирование повесток - стоимость 1,5-2 тысячи долларов, снятие лиц с розыска - 5 тысяч долларов, оформление фиктивного бронирования через предприятие, которое имеет статус критически важного - 7-10 тысяч долларов", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.