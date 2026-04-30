Разговор Путина с Трампом вызвал истерику в Киеве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом осложняет положение Украины, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Для нас здесь абсолютно ключевое, что Путин и Трамп дали одинаковую оценку позиции Зеленского: Зеленский виноват, что до сих пор мира нет. <…> И что Зеленский ведет линию на затягивание конфликта при поддержке европейцев. Здесь мы видим достаточно тяжелую ситуацию. <…> Создается объективная единая позиция <…>, чтобы давить на Украину и на Зеленского", — заявил он.
Вчера вечером по инициативе Москвы состоялась беседа российского лидера с Трампом, которая продлилась более полутора часов.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.